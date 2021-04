Daniel Burgos

Vicerrector de Proyectos Internacionales de la U. Internacional de La Rioja (España)

ANÁLISIS

¿Cómo cerrar la brecha digital?

Daniel Burgos

“Hablar de ello es hablar de una de las cuestiones estructurales económicas de siempre, no es únicamente el tema de la tecnología, es la posibilidad que esta ofrece para posicionarse y competir. La solución, por lo tanto, no depende de una tecnología sino de una política económica que también conlleva acceso a ver datos y capas de influencia, independientemente de dicha tecnología. La hiperconectividad tiene el desafío de la recopilación, uso y gestión de los datos privados, así como de la interacción que resulta clave para contextualizar toda la actividad online, el problema surge cuando no existe una transparencia y una facilidad obvia para acceder a los mismos y conocer el estado específico del proceso. Otro reto es el comportamiento habitual del usuario, incluidas las conductas personales y sociales, que se modifiquen casi sin percibirse. Por otro lado, fortalecer la cooperación digital es un asunto de oferta y demanda, lo bueno es que cualquiera puede acceder al mercado online, la parte quizás no tan buena es que las competencias digitales, los servicios en línea y el hardware específico no están distribuidos de manera equilibrada, pero si un país dispone de una oferta y demanda saneadas no existirá una limitación geográfica para posicionarse. Aunque la transformación digital hace referencia a la sociedad digital, (muy ligado a la tecnología) no depende únicamente de la tecnología, también se sustenta en procesos como actitudes y estrategias. Nuestra sociedad es digital porque la interacción primaria y cotidiana ha evolucionado hacia medios y dispositivos digitales, por eso la transformación debe estar asociada a esa evolución, ya ocurrió con otras revoluciones anteriores como la industrial, que transforma mucho más allá que los productos, por lo que: o existe adaptación o resultará inevitable quedarse fuera de dicha revolución”.