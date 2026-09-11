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Un grupo de Yemen usó la IA de Anthropic para desarrollar armas teledirigidas

Si bien Claude no reveló la identidad de la célula yemení, se cree que fueron insurgentes proiraníes que controlan gran parte del norte de Yemen.

  • Una célula de insurgentes de Yemen usó a Claude, la inteligencia artificial (IA) de Anthropic. FOTO: AFP
    Una célula de insurgentes de Yemen usó a Claude, la inteligencia artificial (IA) de Anthropic. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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Una célula yemení ha utilizado a Claude, la inteligencia artificial (IA) de Anthropic, para intentar desarrollar armas teledirigidas, anunció el jueves la empresa estadounidense, en un momento en que los rebeldes hutíes llevan a cabo una ofensiva de gran envergadura en Yemen.

Anthropic no revela la identidad de la célula, pero es probable que se trate de estos insurgentes proiraníes que controlan gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná.

“Hemos identificado una célula de actores maliciosos basada en el norte de Yemen que llevaba a cabo tres programas de desarrollo de armas”, indicó Anthropic en un informe que explica cómo detuvo operaciones ilegales provenientes de varios países.

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Estos programas incluían “un cohete guiado utilizando un calculador de vuelo tipo smartphone con autoguiado”, un misil balístico con un objetivo de alcance de más de 2.000 km y un proyectil con un “tipo de planeador hipersónico”, según el informe.

FOTO: Imagen creada con IA
FOTO: Imagen creada con IA

La célula utilizó a Claude para sustituir a un equipo de ingenieros especializados en la creación de software de guiado, navegación y control de armas. “No disponemos de elementos que indiquen que han logrado desplegar un dispositivo operativo”, subrayó Anthropic.

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Según la compañía, la célula ha realizado un lanzamiento de prueba de un cohete guiado, pero fracasó. La start-up estadounidense asegura haber prohibido sus cuentas en cuanto identificó estas actividades ilegales y compartido la información para “reducir los riesgos que representan estos individuos”.

Yemen volvió a sumirse en la guerra en julio, tras más de cuatro años de tregua entre los hutíes y el gobierno yemenita, apoyado por Arabia Saudita. Este viernes los hutíes tomaron una isla de gran valor estratégico en el estrecho de Bab el Mandeb y controlan este paso que da acceso al mar Rojo desde el océano Índico.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Para qué utilizaron Claude los actores de la célula yemení?
Utilizaron Claude, la IA de Anthropic, para sustituir a ingenieros especializados en el desarrollo de software de guiado, navegación y control de armas. La célula habría empleado la herramienta en tres programas relacionados con el desarrollo de armamento.
¿Qué armas intentó desarrollar la célula yemení con ayuda de Claude?
La célula trabajó en un cohete guiado con un calculador de vuelo tipo smartphone y autoguiado, un misil balístico con un alcance previsto superior a 2.000 kilómetros y un proyectil con características de planeador hipersónico.
¿La célula logró fabricar o desplegar un arma operativa con ayuda de la inteligencia artificial?
No hay evidencia de que haya conseguido desplegar un dispositivo operativo. Anthropic afirmó que no dispone de elementos que indiquen que la célula haya logrado hacerlo.
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