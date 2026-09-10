¿En realidad la IA podría matarnos antes de 2030? La advertencia del extrabajador de Anthropic que generó debate

La escena parece salida de la película Terminator: unas máquinas superan a sus creadores y se vuelven contra ellos. Pero esta vez no hay cyborgs de metal ni un Skynet que despierta. Hay un investigador de inteligencia artificial de 27 años, el británico Jacob Coxon, que esta semana renunció a la industria y publicó en su cuenta de X (@hilbertspaess) una advertencia que le dio la vuelta al mundo: “La IA podría matarnos a todos antes de que termine la década”.
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Coxon había dejado OpenAI para trabajar en Anthropic, al considerarla más prudente, y ahora se iba de las dos. En el camino acusó a ambos laboratorios estadounidenses de “jugar con nuestras vidas”. El impacto en redes no se hizo esperar: sus siete trinos sumaron más de 115 millones de visualizaciones, y muchos leyeron sus palabras como un presagio literal de la extinción humana. La advertencia desató paranoia, teorías apocalípticas y debates encendidos. Mientras unos tildaban a Coxon de alarmista y catastrofista, otros veían en su renuncia la confirmación de los peores temores sobre la falta de límites y de ética en la carrera de las grandes empresas de inteligencia artificial.