Tantas cámaras en los celulares ¿son necesarias?

Francisco Calderón, profesor del departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Javeriana, explica que esta es una tendencia que viene desde 2006 con algo que se llama fotografía computacional, “eso significa que la cámara no es solo un sensor con un lente que captura la información de la escena y la muestra, hoy va más allá y en este momento el procesador hace parte de todo el sistema”.

En términos matemáticos –explica el especialista– hay un elemento de cálculo y cómputo al interior de los celulares que integra la información de los sensores para entregar una mejor imagen.

Por eso aclara Ruiz, que el hecho de que el Motorola Zoom tenga cuatro cámaras no significa que el usuario tenga que escoger entre alguna de ellas para tomar la fotografía, “el teléfono solo es lo suficientemente inteligente para elegir qué lente debe usar según el entorno en el que esté”.

Es la razón de ser de la fotografía computacional, anota Calderón, y hoy esto es posible, además, por el factor espacio que va aumentando en los móviles y porque “hoy estas cámaras presentan posibilidades de tomar imágenes que solo eran factibles de hacer antes con cámaras y lentes profesionales”.

Sobre si la tendencia se extenderá, indica el profesor que la transición ha sido gradual, “escuché decir que en 10 años los celulares llegarán a tener arreglos de 64 cámaras y que no tendrán que ser todas visibles. Al principio, no lo creía pero ahora no me queda duda, no nos daremos cuenta de que están ahí, pero así será”.

¿Y cuál escoger entonces? Anota Calderón que el factor precio es importante y estas tecnologías que son muy demostrativas solo se van a ver en celulares de alta gama. “Yo les recomendaría ir a nichos intermedios, celulares de gama media que tienen ya implementados una, dos o tres cámaras. Definitivamente importa más el procesador y qué hace con la información de las cámaras, que las mismas en sí. Ya hoy estamos en ese punto”. En cuanto a calidad concluye que es más difícil de medir “ya que no es dada por una sola característica como los megapíxeles o la cantidad de lentes, depende de toda la integración entre un buen sensor, de una buena óptica y de un buen software de procesamiento de imágenes”.

La fotografía es el tema con el que las compañías celulares quieren conquistar a los consumidores, la experiencia de usuario hará la diferencia.