Expertos de la firma consultora de economía internacional Analysis Group recientemente publicaron un informe titulado The Potential Global Economic Impact of the Metaverse en el que mostraron el impacto económico que podría tener la adopción del metaverso en América Latina y el mundo.

El estudio sugiere que si la aceptación y el impacto del metaverso evolucionan de manera similar a la tecnología móvil, podría contribuir 5% al Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica y al 2,8 % a nivel global, en el décimo año después de que comience su adopción.

En otras palabras: si la implementación de esta nueva manera de consumir tecnología iniciara este año, en los próximos 10 años podría significar una contribución de USD$3 billones al PIB mundial en 2031.

Al igual que la tecnología móvil, se espera que el metaverso tenga aplicaciones de gran alcance, con el potencial de transformar una amplia gama de sectores económicos como educación, atención de la salud, manufactura, capacitación laboral, comunicaciones, entretenimiento y comercio minorista.