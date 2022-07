La impulsó apenas hace tres días la fotógrafa estadounidense Tati Bruening (@illumitati) a través de la red social. Cuando lo hizo no sospechó que atraería la atención de personalidades como Kim Kardashian, Kylie Jenner (la segunda persona con más seguidores en esa plataforma) y el mismísimo director de Instagram: Adam Mosseri.

Esta decisión —se hizo evidente ahora— no fue bien recibida por los usuarios: “Instagram es un sitio para compartir imágenes. No es necesario que todas las aplicaciones sean exactamente iguales” , anotó Bruening haciendo alusión a que su apariencia se está tornando más cercana a la de TikTok.

“No esperaba que mi publicación ganara tanta tracción como lo hizo. Gracias a todos por apoyar el movimiento. ¡Recuperemos nuestra aplicación!” , puntualizó la fotógrafa en la descripción del video que la hizo viral, junto a una publicación que ya suma más de un 1,8 millones de me gusta.

Finalmente, frente al algoritmo y las recomendaciones inusuales que a veces hace —también mencionadas en la petición de Change.org—, recordó que cada usuario puede marcarlas como no interesantes o silenciarlas, defendiendo la herramienta como una llave para que los creadores de contenido puedan llegar a más usuarios. “No vamos a cambiar algunas de estas funciones. Tenemos que evolucionar con el mundo”, dice.

Su video, que hasta ahora ajusta apenas 42.000 me gusta, ha sido comentado por algunos usuarios con la consigna “Make Instagram Instagram Again” (Haz que Instagram sea Instagram de nuevo). Así mismo, ha recibido el apoyo de otros con mensajes como “Gracias por este video. Me encanta la transparencia y me encanta Instagram”.