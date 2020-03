Échele un ojo al modo oscuro en su celular

La última en lanzarlo para sus versiones de Android y iOS fue WhatsApp, pero hay más de 10 que ya lo tienen en la lista de las más descargadas (ver Para saber más). No es solo para el teléfono, algunos sitios web como Facebook, Twitter y servicios de correos lo permiten. También navegadores como Google Chrome, Opera y Brave.

Para que ambas ventajas sean realidad se necesitan ciertas condiciones, no se trata solo de cambiar el color de fondo y de la letra. De hecho las pantallas oscuras no tienen nada de novedoso. ¿Ha visto imágenes de esos computadores de los 60 y 70? Los colores opacos eran predominantes. “El modo oscuro no es una rebelión en absoluto, sino más bien un retroceso”, se lee en una reseña de abril del año pasado en la revista especializada Wired , una de las más antiguas cubriendo temas tecnológicos.

Algunos escépticos no lo creyeron. Pensaron que era una estrategia de fabricantes que venden este tipo de tecnología en sus pantallas. Entonces, hicieron la prueba. Es el caso del geek S tiven Cartagena , editor del portal Android Latino, que lo intentó con dos celulares Galaxy S10. Uno se lo dio a un amigo con la mayoría de aplicaciones en modo oscuro y el otro con la forma convencional. Lo usaron en la misma proporción y el ahorro de energía fue de un 20 a un 30 %.

Sin embargo, si usted enciende el celular para revisar un mensaje a las 3:00 de la mañana, algo de luz se emite. Esto es porque “las luces no se apagan completamente sino que se disminuye la potencia y eso se traduce en ahorro de batería”, aclara Piñeros.

Google lo afirmó en su conferencia para desarrolladores de 2018: activar las aplicaciones con modo oscuro puede prolongar la vida de la batería de un teléfono con pantalla Oled. Esta última es una tecnología, al igual que la más reciente Amoled, que entre varias innovaciones hace que la pantalla no se ilumine cuando detecta que hay un pixel negro.

No solo es para revisar esa notificación de madrugada sin despertar al que duerme al lado ni para quedarse ciego cuando revisa estados de noche. También promete ayudar a disminuir la fatiga ocular que se produce por estar frente a las pantallas durante el día.

Hay quienes no le encuentran la gracia, lo activan solo en la noche porque en el día no lo soportan, y otros dicen que ni siquiera lo toleran cuando el sol ya se escondió. Entonces la promesa no es para todo el mundo. Incluso, después del lanzamiento del modo oscuro de WhatsApp, algunos usuarios daltónicos reportaron por redes sociales que tenían dificultad para diferenciar el color de las burbujas de mensajes (gris) y el fondo de pantalla (negro).

El médico oftalmólogo Jorge Jaramillo explica que en la visión hay un valor que se llama sensibilidad al contraste. Esta es la capacidad de distinguir un objeto sobre un fondo y también la nitidez con la que alguien percibe una imagen: depende de cada persona.

Si usted tiene una muy buena visión, seguro tiene una alta sensibilidad al contraste. Esa capacidad se va perdiendo, aclara Jaramillo, con el paso del tiempo o por someterse a una cirugía para corregir un problema de visión.

“Si tiene baja sensibilidad al contraste va a necesitar una luz más intensa para ver más claro, entonces ahí el modo oscuro en lugar de relajarlo podría llevarlo a forzar aún más la vista”, apunta el doctor.

Pero no todo es relativo. La tecnología de las nuevas pantallas, independientemente del modo oscuro, tienen características que ayudan a disminuir el cansancio ocular. El retinólogo Kevin Arango Simoni comenta que cuando se mira a la pantalla del celular la imagen que recibe no es uniforme, sino que el ojo y el cerebro la organizan. “Entre más pixeles tenga una imagen, más fácil se puede lograr eso y el ojo no tiene que hacer un esfuerzo tan grande”.

En conclusión, las últimas pantallas hacen que los ojos se esfuercen menos. Si usted tiene una buena visión, seguramente el modo oscuro va a cumplir esa promesa de resultar más relajante y mejorar la lectura en el celular. Si su sensibilidad al contraste no es la mejor, le puede dar dificultad e incluso resultar insoportable. Los médicos advierten que, cuando se trata de fatiga ocular, hay otros factores que influyen como la falta de descanso y la mala lubricación. Si sus ojos no se ajustan a esta posibilidad oscura, ellos dan consejos para descansar la vista después de un largo tiempo frente a la pantalla (ver Claves).