Solo se requiere de un clic en el lugar equivocado para tomar control o generar daño. En Medellín en los últimos días se han presentado fraudes y robos cibernéticos en la red de mensajería de Whatsapp. Usuarios de la aplicación documentaron que recibieron un mensaje al que debían responder “sí” o “no” para responder a si ingresaron desde un nuevo dispositivo a sus cuentas. Varios de ellos cayeron en la trampa y respondieron el mensaje. Un mecanismo que se asemeja a una estafa de suplantación de identidad.

En las dinámicas digitales se debe ser más precavido con la información que se brinda. Hay que aprender a ser más desconfiados con la mensajería instantánea que no siempre llega de fuentes verídicas.

Por ejemplo, para el especialista David Fernando Pereira, CEO de Secpro, los ciberdelincuentes sacan provecho de la víctima al enviar mensajes que atacan desde el miedo o la recompensa. Es común recibir información sobre premios como celulares o dinero a pesar de no estar participando de ninguna rifa. O por el contrario, mensajes de entidades de bancos que no existen en las que piden un monto de dinero que supuestamente se debe. O que hay que pagar tarjetas de crédito que no se tienen.

“Hay que usar la lógica situacional. Estar alerta y saber que si no estás participando de rifas ni estás inscrito en el banco del que te piden dinero o información, lo más seguro es que sea un fraude. Por más real que parezca el mensaje. Debemos ser más conscientes”, dice Pereira.