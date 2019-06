¿Entrenar pokemones mientras duerme? Esa es la propuesta

Pokémon Sleep, así es el nombre del título del juego para móviles en el que la compañía japonesa informó que está trabajando junto con Nintendo. Se trata del primero en el que la gente jugaría dormida.

La propuesta del director ejecutivo de Pokémon, Tsunekazu Ishihara, sorprendió a la industria en la conferencia de prensa que se hizo en Tokio en la cual se presentó. “¿Qué pasaría si pudieras continuar entrenando a tus Pokémon ... incluso mientras duermes?”, preguntó la empresa por medio de su perfil en Twitter.

Se trata de una aplicación –así como Pokémon GO que causó revuelo en 2016– que recibe datos del sueño del usuario para luego ajustar los patrones al juego. Asimismo, Nintendo lanzaría el dispositivo llamado Pokémon Go Plus, que aún está en desarrollo, que sería el que monitorea el sueño, se pone debajo de la almohada y le envía la información al aplicativo en el celular por medio de Bluetooth.

Lo que el título promete es que en la medida en la que la calidad del sueño sea mejor, más se avanzará en el juego. “Varios Snorlax fueron consultados sobre esto, en caso de que se lo pregunte”, señaló la empresa en un tuit. Snorlax es un Pokémon que se caracteriza por comer y dormir.

“’Hacer que el sueño sea divertido’ es un concepto que solo podría existir hoy en día, cuando nada se considera agradable o incluso válido, a menos que contribuya a una economía secundaria en la que se pueda hacer simbólicamente ‘más real’” tuiteó el escritor y desarrollador de juegos Ian Bogost.

John Hanke, director ejecutivo de Niantic, la empresa que desarrolló Pokémon Go, señaló: “Nos encanta explorar el mundo a pie y eso no puede ocurrir a menos que tengamos la energía para embarcarnos en esas aventuras”.

Por ahora no han sido revelados más detalles sobre el juego pero se informó que estaría listo el próximo año. ¿Se animaría a aprovechar su sueño jugando?