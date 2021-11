¿Cómo es convivir con robots que hacen tareas de humanos?

A diferencia de los humanos, su anatomía no la componen huesos y músculos, sino sistemas informáticos. En su interior tiene un mini computador (una tableta) que a través de internet se conecta a servicios de inteligencia artificial que se encargan de procesar los datos que recibe de los clientes de EPM. Es decir, esta parte es su cerebro.

A esto se suma la tecnología de reconocimiento facial que se activa una vez el usuario lo permite. Son dos cámaras, una en la frente y otra debajo de la cabeza, que toman una foto para que en una próxima visita Ema identifique a ese cliente. “Hola Luis, ¿cómo estás?”, podría ser la forma en que Emma reciba a una persona registrada, por ejemplo.

Y hay más: tiene circuitos electrónicos (servomotores) que hacen posible que mueva los brazos y la cabeza de manera precisa y delicada, 13 sensores para reconocer a las personas y posibles obstáculos, cinco micrófonos que detectan los sonidos y una batería que le dura hasta seis horas en promedio, dependiendo de qué tanto se mueva.

El proceso de creación de Ema inició hace tres años porque primero nació como un chatbot (robot automático en una página web). “Lo que buscamos es ampliar los canales digitales de atención, darles alternativas a quienes necesitan hacer los trámites en nuestras oficinas”, dice Fabio Esteban Ceballos, profesional comercial en EPM.

La pantalla electrónica ubicada en el pecho hace posible que los usuarios tengan una mejor experiencia: muestra cifras, gráficos fáciles de entender y códigos QR para vivir una orientación más personalizada y digital.

Para interactuar con Ema no hay restricción de edad, solo hay que hablarle. El siguiente paso que quieren dar los creadores de este dispositivo es que entregue información de otros servicios e identifique el estado de ánimo de las personas.

“Muy bueno que a uno lo atienda un robot como este, al menos se puede conversar con él, no me da susto, antes me parece gracioso porque ver una cosa de estas es como un misterio”, dice Gloria Santana, una usuario.