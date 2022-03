De acuerdo con Juan José Moreno, gerente de relaciones públicas de Riot Games Latam, esta industria fue el inicio para lo que se planea será el metaverso. Second Life , estrenado en 2003, fue el primer juego que existió de esta clase donde se crea un avatar dentro de la misma plataforma y allí se compran objetos. “La novedad ahora es que las grandes compañías lo están adoptando”, dijo Moreno.

Agregó que el metaverso llegará a los usuarios a través de los videojuegos porque “de esta forma la gente lo adoptará más fácil”. Para entender mejor: utilizarán los avatares para comunicarse con otras personas y una vez estén en este espacio conocerán el resto de condiciones y ofertas (reuniones, conciertos, eventos), como sucede actualmente en las plataformas de juegos. Lo distinto en el metaverso será que no solo se jugará porque permitirá desempeñar otras actividades.

Poseer bienes no tangibles

Entre las novedades que se verán en la industria estará que la oferta podría cambiar: no solo se pagará por llegar a otros niveles o tener objetos dentro del juego, además de hacer eso, se podrán comprar terrenos (espacios) a través de NFT (Tokens No Fungibles) y con criptomonedas para levantar casas y edificios. Los primeros avances se están viendo en videojuegos como The Sandbox.

“Los NFT son píxeles, bienes no tangibles totalmente virtuales, que los conforman algoritmos muy complejos y difíciles de replicar, por lo cual vuelve imposible que alguien tenga a nivel digital el mismo terreno”, explica Montoya.

Para jugar en el metaverso será indispensable utilizar sistemas de realidad virtual (gafas, chalecos) y métodos digitales de pago (criptomonedas) para adquirir los elementos. Esto significa que todo estará implementado a través de NFT para que la gente compre ropa para vestir a sus avatares o adquiera terrenos para construir sus propiedades.

Es como comprar terrenos físicos, pero aquí es en píxeles y se le paga a los dueños del espacio (Meta, Roblox, Minecraft) para luego levantar una obra que puede ser una casa o un estadio. En esta misma plataforma se compran los elementos que permitirán complementar la propiedad como objetos decorativos para el hogar o prendas digitales para los personajes.