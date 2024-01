¡Gamer! Estos son los juegos más esperados del año, según expertos

Si hablamos de videojuegos, el 2023 dejó la vara alta con algunas de sus entregas más esperadas del año como The legend of Zelda: tears of the kingdom, Hogwarts Legacy (Harry Potter), Alan Walke 2, Marvel’s SpiderMan 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros Wonder y Baldur’s Gate 3, ganador de los Game Awards 2023 en la categoría Videojuego del año. Estos juegos dejaron a la mayoría de los fanáticos satisfechos.

En palabras de Mauricio Betancourt, director creativo de Indie Level Studio, el 2023 fue un gran año que podría estar al nivel de 1998, una época que se encargó de reescribir la historia con la llegada de los juegos 3D con propuestas como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Castlevania: Simphony of the Night, que hasta el día de hoy sigue siendo, para él, el mejor juego metroidvania —subgénero de videojuego de acción y aventura— de la historia.

“En el 2023 tuvimos joyas increíbles. La locura para mí fue The legend of Zelda: Tears of the Kingdom que aunque creíamos imposible que superara su antecesor The legend of Zelda: Breath of the Wild, lo logró y mostró nuevas cosas de cómo se puede innovar en los videojuegos”, dijo.

Si bien el panorama es positivo, también se refirió a ciertos retos que encara actualmente la industria como la crisis económica de pequeñas empresas desarrolladoras y productoras y el despido masivo de personal por la introducción de la inteligencia artificial, específicamente en labores de guion y voz en off de los juegos.