En Colombia existe un videojuego que permite identificar posibles casos de abuso sexual infantil

—¿Por qué no me ayuda con mi mamá? Dígale que le ponga algo a mi puerta que mi padrastro de noche se asoma, me mira y cuando ya estoy dormida, empieza a tocarme y me despierta —le dijo una niña a la profesora Leslie Bravo García en una de sus prácticas de psicología en una comunidad de invasión. Un llamado que no pasó desapercibido para ella y que marcó el rumbo de su carrera, pues de allí iniciaron una serie de investigaciones sobre el tema.

Investigaciones sobre los factores psicosociales que generan riesgos de abuso sexual en menores de edad, sobre las funciones terapéuticas desde la teoría psicodinámica en esos casos, sobre las características de los abusadores entre muchas otras y sobre la caracterización del abuso sexual infantil en el departamento de Sucre, por nombrar algunas.

“A partir de esa última búsqueda y del bagaje que adquirí durante cada trabajo, dije: ‘Tengo que hacer algo para ayudar a los niños y a las niñas porque es mucho lo que sufren en esos casos y es mucho lo que su psique puede ser dañado’, ahí obtuve algunos resultados y nació la idea de crear un videojuego que sirviera para entregar diagnósticos y para prevenir el abuso sexual, o sea las bases teóricas se fundamentan en los hallazgos de la investigación Caracterización del abuso sexual en niños y niñas en el Departamento de Sucre”, cuenta Bravo García, especialista en psicología clínica y doctora en psicología.