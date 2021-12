Comienza diciembre con nuevas actualizaciones de WhatsApp

Elija entre 24 horas, una semana o 90 días. Ahora la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, le permite enviar mensajes que desaparecen de forma predeterminada.

Similar a lo que ya ocurre con algunas imágenes que desaparecen una vez abiertas, ahora puede enviar mensajes escritos con esta función y, lo más innovador, es que puede elegir diferentes tiempos de duración que van desde las 24 horas hasta los 90 días.

Esto lo hacen para recuperar la confianza, la privacidad, entre personas que conversan virtualmente, teniendo la “libertad de ser honesto y vulnerable” sabiendo que la conversación no quedará grabada o almacenada sino que desaparecerá.

Los usuarios podrán elegir esta funcionalidad y activarla para todos los chats nuevos. De esta forma, todas las nuevas conversaciones pasarán por ese proceso, incluyendo los nuevos grupos que cree.

“Para las personas que eligen activar los mensajes que desaparecen predeterminados, mostraremos un mensaje en sus chats que les dice a las personas que este es el predeterminado que ha elegido”, explica la compañía.

Pero no es una cadena de fuerza. Si necesita que una conversación en particular sea permanente y no se elimine en los tiempos que eligió, es posible cambiar la configuración para esa.