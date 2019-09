Multan a YouTube por no proteger datos de niños

La organización estadounidense YouTube aceptó pagar una multa de 170 millones de dólares en Estados Unidos por no proteger los datos de los niños que navegan en la plataforma de video.

La empresa se comprometió a garantizar la privacidad de los menores, tras un acuerdo con la justicia que los críticos consideran insuficiente.

“YouTube se ha jactado de su popularidad entre los niños con compañías que eran posibles clientes”, dijo Joseph Simons, director de la Comisión Federal de Comercio (FTC), quien demandó a YouTube ante la Fiscalía del Estado de Nueva York.

“Sin embargo, cuando se trataba de respetar la ley, la compañía se negó a reconocer que parte de su plataforma estaba claramente destinada a los niños. No hay excusas para la violación de la ley por parte de YouTube”, acusó.

¿Con qué se comprometió YouTube?

“Trataremos los datos de aquellos que ven programas infantiles en YouTube como si fueran de un niño, independientemente de la edad del espectador”, dijo Susan Wojcicki, quien dirige la compañía, en un comunicado publicado tras anunciarse el acuerdo.

Se trata del acuerdo monetario más importante hasta la fecha en un caso relacionado con la protección de la privacidad de los niños.

En abril de 2018, 23 organizaciones de derechos digitales y protección infantil habían presentado una demanda ante la FTC. Acusaron a YouTube de recolectar información personal de menores (ubicación, dispositivo, números de teléfono) sin conocimiento de los padres, y de usarla para ofrecer publicidad dirigida.

Los anuncios publicitarios personalizados, basados en datos de los usuarios recopilados de manera automática, permiten a Alphabet obtener miles de millones de dólares en ganancias.

Alphabet y Facebook manejan la mayor parte de la publicidad en línea, con más de 55% de cuota de participación de mercado en Estados Unidos.

Los niños pueden encontrar muchos programas en la plataforma de video que están específicamente diseñados para ellos e incluso, en algunos casos, han generado nuevos géneros audiovisuales.Es el caso del “unboxing”, videos en los que niños desempacan juguetes ante la cámara mientras van explicando a la audiencia sus características.

Además está todo el universo de los “gamers”, jugadores de videojuegos que comentan sus audacias; y los videos de familias que graban sus vacaciones en parques de atracciones en forma de visita guiada.

El acuerdo, al que se opusieron dos de los tres comisionados que conforman la FTC por considerar que no era suficientemente severo, obliga a YouTube a cambiar sus métodos de recolección de datos, que se limitarán a los necesarios para el buen funcionamiento del servicio. Ya no habrá publicidad dirigida en este tipo de videos, ni la posibilidad de dejar comentarios, dijo Wojcicki.

Los “youtubers” infantiles más populares ganan cientos de miles de dólares y se verán directamente afectados por las nuevas medidas.

YouTube reconoce que “estos cambios tendrán un impacto financiero significativo en las familias y los niños emprendedores que han producido un gran contenido y han creado florecientes negocios”.

La plataforma les dará cuatro meses para adaptarse y creará un fondo de 100 millones de dólares para crear contenidos originales destinados a los infantes en YouTube y YouTubeKids en todo el mundo.

YouTube también indicó que promoverá más activamente YouTubeKids, destinado a audiencias menores de 13 años, y será más selectivo sobre los canales que pueden figurar en YouTubeKids.

Se quiere un acuerdo más severo

Rohit Chopra, uno de los dos comisionados opuestos al acuerdo, consideró que no implica ninguna responsabilidad individual, no insta a la empresa a cambiar cuestiones fundamentales y, finalmente, que la multa es tan baja que permite a la empresa mantener las ganancias de sus actividades ilegales.

“Los términos del acuerdo son tan benévolos que Google ni siquiera creyó necesario advertir a sus inversores”, como lo exige la legislación del mercado de valores en caso de información susceptible de influir en las cotizaciones de bolsa, subrayó Chopra.

Las organizaciones que interpusieron la denuncia también consideraron insuficiente el acuerdo, y dicen que hay que “obligar a Google a asumir la mentira sostenida durante años: que no tenía como objetivo a los niños en YouTube”, dijo Jeff Chester, del Center for Digital Democracy. Lamentó que el acuerdo demuestre que “si eres una empresa con peso político, no tienes que preocuparte por violar la ley”.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el Departamento de Justicia, lo que generalmente es una formalidad.