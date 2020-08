En los primeros ocho meses de 2019 hubo más de 45.000 incendios en la Amazonia brasileña. Solo en julio de 2019 se quemó un área de bosque del tamaño de Luxemburgo.

La selva se está perdiendo. Un grupo de 150 científicos, entre los que hay investigadores de las ciencias sociales, habitantes de las comunidades originarias de ocho países amazónicos, la Guayana Francesa y otros socios globales, lanzaron una iniciativa para repensar este territorio.

El panel científico The Amazon We Want (La Amazonia...