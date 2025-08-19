El paisa David Vélez vende el 3,5% de su participación en Nubank tras reportar utilidades récord

Nu Holdings, la compañía que controla al banco digital Nubank, informó este lunes que su director ejecutivo y fundador, David Vélez, vendió 33 millones de acciones clase A a través de Rua California Ltd.
La operación, registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), ascendió a US$435,6 millones, con un precio promedio de US$13,2 por acción.
Según el comunicado, la venta responde únicamente a motivos de “planificación patrimonial personal”.
En total, la transacción equivale al 3,5% de la participación que Vélez mantiene en Nu Holdings y al 0,7% del total de acciones emitidas por la compañía.
“La venta tiene como único fin la planificación patrimonial”, precisó la fintech al ser consultada por la prensa.