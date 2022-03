Hace más de treinta años se usan en humanos, de forma exitosa, válvulas cardíacas porcinas. Sin embargo, este tipo de procedimiento es diferente porque no se trata de un órgano completo sino de un implante, explica Cristián Mauricio Álvarez Botero, docente de la Universidad de Antioquia. “Además, son tejidos no vascularizados” comenta, lo que quiere decir que a través de ellos no entra y sale sangre, “son más como un soporte que ayuda al funcionamiento de un órgano”. Hablar de un trasplante como tal es hablar de un órgano completo que necesita oxígeno y sangre para desarrollar su función, puntualiza. En este orden de ideas, Rodrigo Urrego Álvarez, docente de la Universidad CES, agrega: “Los avances actuales son la continuación de una tecnología que dará mucho de qué hablar en el mediano y largo plazo”.