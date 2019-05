Esto dice la ciencia sobre los animales homosexuales

Los comportamientos homosexuales en animales que no son humanos parecieran estar exentos de controversia por no tener el ruido cultural y la connotación sociológica de lo que significa la homosexualidad y estas conductas, pero no es así, cuenta Buitrago: “Varios investigadores han manifestado las dificultades que han tenido al estudiar estas conductas por algún tipo de mala interpretación por parte de otros colegas o por prejuicios”.