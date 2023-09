“Durante 27 años, la familia de Tupac Shakur ha estado esperando justicia” , dijo el sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill, según AP. “Aunque sé que ha habido muchas personas que no creían que el asesinato de Tupac Shakur fuera importante para este departamento de policía, estoy aquí para decirles que ese simplemente no es el caso”, indicó el sheriff este viernes en una conferencia de prensa.

En el 2018, Davis había sido entrevistado en el documental “Unsolved: The Tupac and Biggie Murders” de Netflix, que narra el asesinato de Tupac y de Notorious B.I.G., un rapero quien también murió en un tiroteo en 1997, un año luego de la muerte de Tupac.

“Fui un mafioso, narcotraficante en Compton y soy la única persona que puede contar la verdadera historia respecto al asesinato de Tupac. La gente me ha estado persiguiendo por 20 años, pero he decidido hacerlo ahora porque estoy muriendo de cáncer y no tengo nada que perder. Lo único que me importa es la verdad”, había dicho Davis en las entrevistas del documental.

