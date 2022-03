Porque no importa cuántas veces lo haya leído o escuchado, no importa quién se lo recomendó o a qué conocido que lo intentó sí le funcionó. La regla es clara: los alimentos, por muy naturales que parezcan, ¡no se deben aplicar en la piel del rostro!, y mucho menos siguiendo recetas en línea sin fundamento científico ni médico.

No es su culpa

Seguramente usted ha leído o le han dicho que el limón tiene propiedades astringentes y antibacterianas, que la miel es un antibiótico natural utilizado incluso para sanar heridas y que el hielo o la crema dental desinflaman y secan el acné.

Son los mitos más difundidos sobre el cuidado facial: compartidos por celebridades, por expertos en salud y belleza, por influencers y por las abuelas o las tías en el hogar. Solo como ejemplo reciente, la actriz Carolina Cruz, hace un par de semanas, explicó en sus historias de Instagram que el bicarbonato mezclado con limón era efectivo para eliminar grasa y manchas oscuras.

Entonces no, no es su culpa. Sobre todo, porque muchas de estas propiedades son reales, sí existen, solo que no para este fin y mucho menos para la cara. No siempre lo natural es mejor y menos aún si no tiene tratamiento.