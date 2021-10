Batman tendrá película en 2022, hay nuevo tráiler

Con Robert Pattinson como el héroe enmascarado, "The Batman" presentó un nuevo tráiler en el que también aparecen otros actores del elenco como Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (The Penguin) o Andy Serkis (Alfred Pennyworth). La película se estrenará el 4 de marzo del próximo año.

Este nuevo y ambicioso proyecto sobre Batman, una de las bazas más importantes de Warner Bros, cuenta con la dirección de Matt Reeves, cuya filmografía incluye cintas como "Cloverfield" (2008), "Dawn of the Planet of the Apes"(El amanecer del planeta de los simios, 2014) y "War for the Planet of the Apes"(Guerra por el planeta de los simios, 2017).