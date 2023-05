Burger Master 2023: hamburgueserías paisas que puede visitar

Las votaciones para elegir a las mejores de cada ciudad, a diferencia de las ediciones pasadas, serán a través de la plataforma Tulio Recomienda.

De acuerdo con datos de Tulio Zuloaga, creador y organizador del Burger, más que romper récords (en 2022 se vendieron 2.368.069 hamburguesas, que dejaron 40.000 millones de pesos) “lo que queremos es que la gente salga realmente muy contenta de los lugares”.

¿Dónde ir?

Son 25 ciudades de todo el país las participantes. Estas son las 46 hamburgueserías en Antioquia a las que puede ir:

Valle de Aburrá:

Namat Burgers, Nomade, Lavato, La Liberty Burger Inc, Los Montañeros Burger, Rebeca, La Plaza Hamburguesera, Burguett Burger & Ribs, Malamente, Oculto Burger y Polas, La Ribera, Cerdología, Bramante, Steak House MásFinca, Raj Burger, Casa Polo Gastro Pub, Calisto Parrilla & BBQ, Butacos Burger, Classic Diner, The Vice Burger, Pigasus, Tremenda Burger & Grill, Squad, The Jungle Burger, Bunker Burger - B&V, Andrés Carne de Res, Forajido, Lardón, Bizarro, Barbacoa, Sport Town, Pan y Pedazo Grill & Burger, The Grill Station Burger, Animal Cocina, Canibal, Medellin Burger Company, Porko Burger, Chum Burgers, 3 Hermanos Parrilla, LF Burger, All Day Café, Burrata Express, Rib Eye Parrilla & Bar, Barrio Burger, Juicy Lucy, Office Burger u Tasty’s.

Jericó:

Golem Burger & Music

Caldas:

Chamán Burger y T.G.H The Grill House

Caucasia:

LF Burger

La Ceja:

Porko Burger

Rionegro:

Porko Burger

Marinilla:

Viggo Burger y Porko Burger

Llanogrande:

Pigasus, The Grill Station Burger, Angus Azul Burger