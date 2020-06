En el carro, bien concentrado

Antes de iniciar la marcha, tómese 30 segundos para concentrarse en la tarea que va a desarrollar. Enfóquese en la postura del cuerpo al volante, en el ajuste de los espejos y deje el celular en un lugar en el que no se caiga ni se mueva.



Mentalícese en que no va a tocar el celular hasta el que llegue a su sitio de destino.



La buena música ayuda a la concentración, ponga sus melodías favoritas y si quiere cante. Pero si le cuesta concentrarse con la radio encendida, déjela mejor apagada.



No compita con los demás conductores tratando de llegar primero a un semáforo o a ocupar los espacios dejados en medio de la circulación, conserve un ritmo tranquilo de marcha.



Concéntrese en su respiración. Al aprovechar esta técnica se dominan pensamientos primarios en situaciones críticas, como pensar en que se va a llegar tarde a una cita, maldecir en las congestiones o agredir verbalmente a los demás conductores o con el vehículo.



Asuma que hay situaciones que usted no controla, como el alto tráfico o el comportamiento de los demás. Concéntrese en usted y en sus decisiones mientras maneja.