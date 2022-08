Manejo del duelo

Diana Paola Ospina, directora del programa de Psicología del Areandina, explica que el caso de Charlie tiene distintas miradas desde la Psicología, en especial el proceso de documentar su enfermedad y su muerte.

“Más allá de ser un tiktoker o un influencer es la manera en la que la que Tik Tok se convirtió en su red de apoyo emocional, que es lo que vemos actualmente en muchos jóvenes y adultos, que convierten la red social en un medio para gestionar una amistad, una emoción o sus percepciones”, explica la profesional.

En su video de despedida, Charlie afirmó: “Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y estoy agradecido con lo que tengo. No pido mucho”.

El tiktoker tenía 12.000.000 de seguidores y ese mensaje, al final del mediodía de este martes, ya tenía 3,2 millones de mensajes.