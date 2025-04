¿Sí da para tanto? Universidad de Yale abrió clase sobre Bad Bunny

“Estaba paseando por Nueva Orleans escuchándolo, conectando con el ambiente caribeño de la ciudad en barrios como el Barrio Francés, que puede parecer un poco San Juan, y me quedé impresionado por todo lo que hace este álbum” le dijo el profesor Albert Laguna a The New York Times sobre su idea de montar un curso en Yale que estudiará Debí tirar más fotos, el álbum del cantante Bad Bunny.

“El curso del profesor Laguna no será el primero de este tipo. El Wellesley College ha ofrecido una clase impartida por Petra Rivera-Rideau llamada Bad Bunny: raza, género e imperio en el reguetón. Y ha habido una en la Universidad Loyola Marymount impartida por Vanessa Díaz, titulada Bad Bunny y la resistencia en Puerto Rico”, informa The New York Times.

Esta noticia se dan en el momento en que Donald Trump tiene puesto el ojo en las universidades de élite, conocidas en los Estados Unidos con el nombre de Ivy League. A esta categoría también pertenecen las universidades de Harvard, Pensilvania, Princeton, Columbia, Brown, Cornell y Dartmouth College. En estos sitios estudian los hijos de los ricos de los Estados Unidos.

“Creo que a menudo pensamos erróneamente que para estudiar la cultura tenemos que estudiar el pasado, pero eso es totalmente equivocado”, dijo. “Bad Bunny es interesante por muchas razones, y es importante que los estudiantes lo entiendan en relación con la diáspora puertorriqueña”, le dijo la profesora Lauren Lassabe Shepherd a The New York Times.