Comer hasta chuparse los dedos

Cerré los ojos y me sentí en Horizontes, el corregimiento de Sopetrán (Antioquia), tan alto (tiene una zona a 3.150 msnm) que está alineado con las nubes. Cuando los abrí, aún “la niebla” se esparcía por la mesa, ocultaba el “tinto” con el que terminaba la experiencia gastronómica que había acabado de tener, en la que el propósito era involucrar los cinco sentidos. En ese momento, eran por lo menos tres: la vista, el olfato y el tacto.

Lo que hizo en ese instante el encargado de guiarme por casi tres horas durante ese deleite culinario fue crear una escena de las que da el clima frío al amanecer, evocó esa temperatura y la imposibilidad de ver lo que está cerca por las partículas de agua.

Antes preparaba en la mesa un café con el método de extracción con sifón japonés, con el que el agua, en vez de fluir hacia abajo como en cualquier otra de las formas tradicionales mediante las que se elabora un “tinto”, lo hace hacia arriba. Era de tostión media, sedoso y con aroma floral, café de autor; en la bolsa estaba el nombre del chef del lugar: Juan Manuel Barrientos, el creador de El Cielo, el lugar en el que estaba probando el Menú la experiencia.

¿Podría saber más rico el tinto en ese ambiente de neblina superficial? Según la neurogastronomía, sí.

El estudio de 2015 hecho por el profesor de neurociencia Morten L. Kringelbach, The pleasure of food: underlying brain mechanisms of eating and other pleasures (El placer de la comida: mecanismos de comer y otros placeres subyacentes del cerebro), señala que el desarrollo de estas experiencias requiere comprender cómo se produce el placer de la comida en el cerebro, se trata de la ciencia usada a favor de la maximización de la práctica del comensal.

“La experiencia multisensorial de la ingesta de alimentos involucra los sentidos con diferentes rutas hacia el cerebro; desde el procesamiento distante de la vista, el sonido y el tacto, hasta el procesamiento más cercano del olfato, el gusto y el tacto (sensación bucal)”, cuenta el estudio.