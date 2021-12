Prográmese que regresa la Comic Con a Medellín

El contexto es distinto, y las opiniones de expertos varían. Se podría sí, pero por ahora no se vislumbra porque la situación epidemiológica sigue estable. El MinSalud no se ha pronunciado sobre el tema. La docente Ramírez explica que en el país no hay movimientos antivacunas fuertes, pero lo que sí hay son barreras de acceso: personas que viven en la informalidad y no pueden ausentarse de sus trabajos para vacunarse o que incluso no tienen dinero para desplazarse, “aquí deben volcarse las estrategias hacia ellos: acercarles los puntos de vacunación o garantizarles el transporte”. Así mismo, para Bautista, además de identificar las razones detrás de las bajas coberturas, es necesario ampliar y fortalecer el sistema de salud. “La pandemia se acerca a la endemicidad, pueden haber más olas de contagio”. Señala que la invitación a vacunarse debe estar acompañada de un enfoque de prevención y atención de casos graves.