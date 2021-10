Esto debe saber si quiere donar sus órganos en Colombia

Es la primera persona en Colombia que en su registro civil de nacimiento, en el componente de sexo, dice que es Trans. Mike Nicolás Durán Guio está fuera de las dos casillas establecidas: la F de fememino y la M de masculino. Mike es Trans y así lo deja claro su documento. Mientras cuenta su historia, sostiene en las manos su nuevo registro civil, está pendiente de que ni el viento se lo lleve.

“Lograr que en mi registro civil de nacimiento no estén la F de sexo femenino o la M de masculino es una de mis más grandes victorias. Todo comenzó en octubre de 2019 cuando envié a la Registraduría una petición pidiendo que me explicaran el proceso para hacer el cambio. En la Registraduría Especial de Medellín me dijeron que mi caso era el primero que...