¿Quién llamó a quién? Karol G cuenta la historia de cómo nació la colaboración “TQG” con Shakira

La colaboración entre Shakira y Karol G que desembocó en “TQG” ha generado un sinnúmero de reacciones y de suposiciones entre los seguidores: algunos afirman que es una tiradera directa contra sus exparejas, Piqué y Anuel, respectivamente. Sin embargo, fue la misma “Bichota” la que dio todos los detalles de la creación de la canción en El Hormiguero, un talk show de televisión emitido por Antena 3.

“Yo me he leído casi todos los hilos que le han hecho en Twitter del significado de la canción, del significado del video, y al final del día lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido súper poderosísimo, que me hace sentir orgullosa, que deja ver que hemos elevado el género femenino a otro nivel, que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer, y ese debería ser el verdadero debate”, comenzó contando la paisa.

Luego precisó cómo fue la historia de esta colaboración: el año pasado ella buscó a Shakira para trabajar juntas en una nueva canción, pero en ese primer momento no se dieron las cosas. A mediados de junio la barranquillera le envió un tema, pero Karol no participó en este porque no se sentía “conectada”.