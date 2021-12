Cuatro ideas para preparar tacos mexicanos en casa

La Fundación Colombiana de Anorexia y Bulimia inició casi como una casualidad. “Yo iba a las casas de las niñas o las llevaba a la mía, les ayudaba, realizaba conferencias, talleres”, dice. En uno de sus viajes al Ministerio de Salud, se presentó ante el área de Salud Mental y el encargado le preguntó sobre su labor, “luego me dijo que por qué no organizaba una fundación, que en Colombia no había una de anorexia. Eso yo lo veía como una utopía, pero me motivé, me asesoré jurídicamente y acá estoy”.

El tratamiento del que se vale, continúa, se basa en la plasticidad cerebral, es decir, en la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse conductual y cognitivamente. “Abordamos espíritu, mente y emociones, el trabajo es personalizado e integral, todo de acuerdo a la historia de vida. Ayudamos también a las familias porque es un trabajo en equipo, la salud mental nos compete a todos y todas, además es un derecho fundamental”.