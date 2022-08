La posibilidad de ponerle un impuesto especial a las bebidas azucaradas (gaseosas, jugos de cajita, etc) no es novedad. Desde hace más de siete años la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene impulsando la medida argumentando que este tipo de productos son nocivos para la salud .

El acceso a la información y a la pedagogía necesaria en torno al tema es crucial para hacer un tránsito consciente a una alimentación saludable. De ahí que la nutricionista y docente de la Universidad CES, Nelly Castillejo, enfatice en la importancia, no solo de buscar información de forma autónoma y con profesionales, sino de enseñar buenos hábitos a los niños que se tengan a cargo, “esto con el fin de que no sea difícil, en edades posteriores, inculcar el consumo de agua pura”.

- Agua saborizada

Si no le gusta el sabor del agua o no está acostumbrado a beberla, Castillejo recomienda diversificar su sabor hirviéndola con hierbas aromáticas (como la menta o la yerbabuena) y helándola luego para hacerla más refrescante. También puede agregarle trozos de fruta (fresa, guayaba, mango, piña, etc) y hacer más divertido su consumo. Así mismo, puede optar por ponerle simplemente unas gotas o cáscaras de mandarina, limón o naranja. Lo más importante es no añadir azúcar. ¡Disfrute de los sabores naturales!

- Jugo de naranja

Elija los jugos naturales: prepárelos en casa, sin edulcorantes ni sabores artificiales. La naranja siempre será una buena opción porque es fácil de manipular (no tarda más de 10 minutos en exprimirla y obtener su jugo) y, por su fructosa natural, garantiza un sabor agradable. Así mismo, es buena fuente de vitamina C, B, antioxidantes y estimula la correcta digestión.