12 consejos para su propósito de hacer ejercicio este año

Las opciones virtuales son innumerables, sin límites de tiempo ni fronteras, pero muchas personas aún prefieren la presencialidad. “Hay sobresaturación, estamos cansados de ‘reinventarnos’ y de estar todo el día frente a un computador” y por eso están quienes prefieren arriesgarse y salir. Lina Marcela Herrera lleva cuatro años bailando y para no parar, tomó clases virtuales. “Fueron productivas, aprendí, pero prefiero las presenciales, aportan más a mi proceso”. Con esto estuvo de acuerdo Diana Gómez Builes, quien prefirió asistir a una academia presencial que le garantizara protocolos de bioseguridad porque “necesitaba salud mental y física, y que el instructor me viera, me corrigiera”. La virtualidad, entonces, será apropiada según la actividad: Lorena Herrera tomó clases digitales de maquillaje, y pudo aprender a su ritmo y con sus propias herramientas en la comodidad de su casa y sin ponerse en riesgo.