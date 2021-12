Consejos para comer en diciembre, sin enfermar

Navidad es sinónimo de luces, regalos y encuentro familiar, también de buñuelos, natilla y hojuelas. En Colombia es usual reunirse en torno a la comida, sobre todo para momentos especiales o festivos.

Particularmente diciembre es un mes que, para la docente del programa de Nutrición y Dietética de la Universidad CES, Katerine Franco Hoyos, es una época del año en la que puede caerse en excesos en cuanto a la alimentación, “inclusive desde noviembre empezamos a tener muchas festividades y desde ahí se incrementa el consumo en cantidad y en baja calidad”.

A esos dos frentes, cantidad y calidad, es a los que debería prestarles atención. Carnes frías, arroces, manjares, ¿cómo disfrutarlos sin comprometer su salud?

Más amigos que enemigos

Lo más importante, señala la nutricionista Franco, es evitar las restricciones, es decir, no se prohíba o se prive de los alimentos y las preparaciones navideñas porque tomar una actitud restrictiva (sin la asesoría de un experto) con alguno de los platillos puede tener consecuencias en su salud mental: frustración, depresión, ansiedad, desmotivación e incluso aislamiento de las reuniones sociales.

¿Qué hacer entonces si no se trata de prohibirse comer ciertos alimentos? Se trata de hacerlo con moderación, continúa Franco. ¿Y qué es eso?, ¿qué tanto debe comer?

Si bien no es posible hablar de números, calorías o porciones específicas (esto debe determinarlo cada individuo con el acompañamiento de un profesional en nutrición según sus condiciones de salud, enfermedades de base y objetivos), lo que sí puede buscar durante estas fechas es hacerse consciente de su cuerpo y escucharse, sobre todo con estas preguntas: “¿Estoy satisfecho? ¿Me hará daño (irritación, distensión) comer un poco más? Si me como esto, ¿cómo me voy a sentir física y emocionalmente luego?”.

Cuestionarse es síntoma de que está abordando de forma consciente su alimentación, paso fundamental al momento de tomar decisiones, igual que las respuestas. Así, si se llenó con dos buñuelos, ¿para qué comerse cuatro? Además que seguro quiere natilla, arequipe y hojuelas, y luego costilla en el asado de la noche.

Atienda a su consciencia y en cualquier caso, si siente que le es imposible controlar los excesos, busque atención profesional. “La recomendación principal es disfrutar con moderación, procurando cantidades pequeñas”, complementa la nutricionista.

No solo es lo que come

Todos hablan del buñuelo y la natilla, pero hay otro producto que parece igual de relevante durante estas fechas, que incrementa su presencia en las mesas y reuniones: el licor.

A ese hay que prestarle atención y, de nuevo, escuchar su cuerpo. Para este punto Franco explica que una copa de aguardiente (de los más populares en Antioquia) aporta más o menos 70 calorías que es lo que puede tener una papa o un yogurt griego.