“Hay momentos en los que las personas quieren estar en introspección. Si alguien se encuentra mal, hágale saber que está ahí por si necesita hablar pero no invada su espacio”, agrega el psicólogo Jorge Mario.

Es importante destacar que a veces, aunque esté dispuesto a escuchar, ellos no querrán abrirse y contarle sus problemas. Eso también se debe respetar porque puede generar molestia o más estrés.

Para Melisa Parra Muñoz, psicóloga de la Universidad CES, conversar con un compañero sobre sus emociones puede generar un sentimiento de tranquilidad. No es lo mismo recibir ayuda de parte de un psicólogo que de un colega y que surja por una conversación mientras van por el algo, por ejemplo. Es algo más íntimo. “El consejo puede ser más fácil de recibir que el de un directivo o incluso un profesional de la salud. Lo que promovemos desde la psicología es que en los ambientes laborales haya un entorno cercano y consciente ”, manifiesta la psicóloga Parra.

Lo primero es que aprenda a identificar los cambios en la conducta de sus compañeros : si cambia de rutinas, disminuye el desempeño laboral, si se irrita fácilmente o no hace las actividades que solía hacer antes esté alerta porque algo podría estar sucediendo. Allí lo más recomendable es invitarlo a un café o a caminar un rato como una pausa activa.

Así lo explica Juan Carlos Jaramillo Estrada, psicólogo de la Universidad CES. Él añade que le preocupa el alto índice de suicidios, que según datos de 2021 de la OMS, son más de 700.000 personas las que mueren anualmente en el mundo por esto. Para él, una manera de prevención es escuchando al otro. “Si uno le habla bien a la otra persona es un factor protector. Hablar bien es no culpabilizarlo, no avergonzarlo, no hacerlo sentir mal. Nunca juzgue, simplemente intente comprender”.

Le puede interesar: Estar triste es útil, ¿para qué sirve y hasta qué punto es normal?

Mejorar el rendimiento

Luego de que se convierta en una persona que acompaña a sus compañeros, se ha convertido en un “embajador o líder de salud mental”, dice Melisa Parra. Incluso si hay espacios laborales en los que estén presentes estos líderes y se pueda conversar sin sentirse cohibido, beneficiará a las empresas con buenos y mejores resultados de los empleados, porque incrementa la concentración, la productividad, mejora la salud mental y la física.

También mejorar la relación con las familias ya que las personas no llegarán cargados de pensamientos negativos a sus casas a descargar las emociones con su esposa, hijos o papás.