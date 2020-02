Las preguntas que seguro usted se ha hecho sobre el coronavirus (y sus respuestas)

Díaz, por ejemplo, dio un parte de tranquilidad en caso de que se registraran en el país casos de contagiados. Explicó que, gracias al aprendizaje de este virus, sabemos que no todas las personas requieren manejo especializado y, por ende, no todas tendrían que estar en hospitales. Alguna de estas inquietudes, seguro, también han pasado por su cabeza .

@JuanHPeregrino



¿Qué pasa con los envíos recibidos desde china?

“Nada, abrirlos. Los virus no son tan sensibles al medio ambiente, ellos están en las gotas de saliva de quienes lo portan y tienen una vida media que no es muy alta, mucho menos expuestos al medio ambiente, a la caja al vacío, al frío del avión, al paso de una mano a otra, eso no lo aguanta un virus. En general que abran las cajas que no les va a pasar nada y que coman arroz chino, sin problema”.

@emege91



¿Existe riesgo de que se propague el virus con la llegada de los 14 colombianos que vienen de Wuhan?

“El Ministerio de Salud debe tener estrategias para ponerlos en cuarentena. Es poco probable que los colombianos que vengan lo hagan con sintomatología. No hay razones para estigmatizarlos”.

AndresF



¿Podemos poner una ciudad en cuarentena llegado el caso?

“Las medidas de cuarentena se han usado históricamente para el control de epidemias, resultando efectivas aunque no en el 100 %. Esta sería una imposición discutible por las implicaciones que tiene”.

José Contreras Romo



¿En Colombia ya hacen la prueba para saber si uno es portador del nuevo coronavirus?

“Las pruebas actuales se centran en grandes centros de referencia como el CDC en Estados Unidos o el ECDC en Europa (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades). Lo que se hace en Colombia es identificar individuos en riesgo y someterlos a un panel viral para descartar otras enfermedades más frecuentes, como la gripa. En caso de ser negativo para estas últimas, se envían las muestras, a través del INS (Instituto Nacional de Salud), a Estados Unidos para confirmar que hay un posible contagio”.

Rocío Rodríguez



¿Hay algún síntoma que indique que uno tiene este coronavirus?

“No hay uno específico del Covid-19. Se sospecha en personas con fiebre, tos y expectoración, que provengan o hayan tenido contacto con alguien de uno de los países afectados o epicentros de esta infección”.

Diana Isabel Gamboa



¿Qué tan cierto es la mutación del virus? ¿Cuenta con fases?

“Las mutaciones son tan desordenadas que no da para hablar de fases. Se sabe que hay dos momentos, dos mutaciones distintas. Una primera que le permite pasar del animal al hombre y una segunda que hace posible el contagio entre humanos”.

@JCBetancurP



¿Se ha confirmado mayor letalidad en algún grupo poblacional?

“Hasta el momento las personas adultas mayores de 65 años, en especial mayores de 80 o con comorbilidades debilitantes como diabetes, cardiopatías y enfermedades respiratorias crónicas de base, podrían ser el grupo con mayor riesgo. Sin embargo, por lo joven del virus y de la epidemia aún faltan detalles por conocer”.

Andrés Felipe



¿Qué capacidad tiene el servicio de salud colombiano para enfrentar un brote?

“En caso de tener casos aislados, el sistema de salud colombiano tendría la posibilidad de atender la población en la mayoría de los escenarios. Con el apoyo de la comunidad, al seguir las recomendaciones para no diseminar el virus e identificar signos de alarma, se podría centrar la atención oportuna en los casos severos que realmente requieran servicios sanitarios complejos. Es decir, atención del grupo de pacientes que desarrollan infección respiratoria grave”.

Cata Ahol



¿Puedo tener síntomas de gripa, que sea Covid-19, y no darme cuenta?

“Se puede tener contacto con el Covid-19 e infección y no tener síntomas, ya sea porque el virus se encuentra en periodo de incubación o por que definitivamente nuestro sistema inmune es capaz de eliminarlo como ocurre en la mayoría de los casos”.

@MagdalenaDuque3



Y si nos da ¿cómo debemos cuidarnos?

“Tal y como se ha cuidado con una gripa. Mantenerse hidratado, evitar sitios de alta concurrencia de personas, proteger las demás personas al toser o estornudar cubriéndose boca y nariz con el codo. Lavar las manos en repetidas ocasiones durante el día con agua y jabón y reconocer signos de alarma para consultar a los servicios de emergencias”.

Carolina Moreno



¿Cuáles son los signos de alarma para ir al médico?

“Fiebre mayor a 38,5 °C que no mejora luego de 2 a 3 días, sensación de asfixia que se empeora, si presenta coloración morada de la piel (cianosis), no tolera la vía oral (incapaz de beber líquidos por que vomita todo lo que toma y no es capaz de deglutir)”.

@VernicaAleja



¿Qué hay para prevenirlo?

“Lavarse las manos y manejar estrategias de aseo. Evitar el contacto de las manos con las mucosas (ojos, nariz, boca, oídos). Lo mejor es no estarse refregando la cara con las manos”.

Diana G



¿Ya existe la vacuna?

“Todavía no. Es un virus que hace un pico epidémico y va a desaparecer, no se va a quedar entre nosotros. El tiempo en que se produce la vacuna es mucho más largo de lo que va a estar el virus”. Sin embargo, la OMS está coordinando esfuerzos para desarrollar una vacuna o medicamento para prevenir y tratar el Covid-19.

@EmnaVergara



¿Se puede transferir sexualmente?

“El problema es la cercanía y el contacto con saliva del infectado durante una relación sexual, no la relación en sí”.

Una pregunta frecuente a la OMS



¿Debo usar tapabocas para protegerme?

“Las personas que no manifiestan síntomas respiratorios tales como la tos no necesitan usar mascarilla médica. La OMS recomienda su uso de mascarillas en caso de que las personas presenten síntomas”.