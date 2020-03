No olvide limpiar estos objetos

El problema no es solo este aparato, que es una extensión de la mano que recibe gotas de nuestra boca, sino todos los elementos que tienen que ver con él. La bacterióloga Liliana Saldarriaga enfatiza: “Se nos olvida que compartimos el cargador, limpiamos el teléfono pero no el forro, y los audífonos los llevamos hasta al baño”.

En días de emergencia sanitaria, donde se comienza a ser más consciente de la higiene propia y su impacto en los demás, se ha repetido de la importancia de desinfectar el celular. No es para menos, desde 2015 una investigación del Departamento de Microbiología de la Universidad de Barcelona advirtió que en las pantallas de teléfonos inteligentes hay 30 veces más bacterias que en la taza de un inodoro.

¿Cuánto puede durar el virus que produce la enfermedad Covid-19 en las superficies? Un estudio publicado en la edición de marzo de la revista médica Journal of Hospital Infection concluyó que, dependiendo del material, permanecen infectadas de 2 horas hasta 9 días.

La rutina de limpieza de una casa es, en la mayoría de casos, aprendida de lo que se vio. Suele dedicarse más tiempo al baño y a la cocina, y con remover el polvo, por ejemplo del control remoto, se considera chequeado el asunto. Piense en la lista que mencionó Saldarriaga y pregúntese hace cuánto no usa un líquido desinfectante para ellas. Es momento de añadir un nuevo paso a la rutina: pasarles una toalla limpia con alcohol.

Y si quiere aprovechar algo de tiempo extra en casa puede seguir estas recomendaciones, porque mucho se dice sobre los líquidos y procedimientos que hay que tener en cuenta para no dañar los circuitos del teléfono y otros dispositivos.

Primero lave sus manos y busque un paño (puede ser de algodón o microfibra) limpio. Lo puede humedecer un poco para remover toda la suciedad que vea. Limpie audífonos, cargadores, fundas y estuches donde guarda dispositivos. Lave el paño después de limpiar cada cosa para no pasar mugre de un lado a otro.

Humedezca un algodón con alcohol y páselo por la superficie. Hay quienes dicen que se debe diluir el líquido en agua para no dañar las pantallas de los teléfonos. Aclara el ingeniero electrónico Jesús Moncada, que trabaja en un centro de servicio de reparación técnica y en limpieza profunda de celulares, que no se debe exagerar en la cantidad de alcohol para que no dañar los circuitos del teléfono ni la pantalla.

También se dice que con un palillo se pueden limpiar los orificios, pero Moncada precisa que esto puede empujar el polvo hacia el interior del teléfono. Él recomienda usar un pincel de cerdas gruesas seco y moverlo en dirección hacia afuera.

¿Cada cuánto hay que hacerlo? Cada vez que llegue de la calle (puede ser en las noches) o después de recibir un grupo de personas en su casa o una vez al día.

Mantener la desinfección cada 24 horas es como sacudir ese polvo que no se ve. Los antibacteriales sobre las superficies funcionan, pero son como una medida de urgencia cuando no tiene nada a la mano, y solo si tienen más de 70 % de alcohol. Lo ideal es convertirlo en parte de la rutina.