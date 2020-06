¿Cuál es el uso correcto del tapabocas?

PASO 1



SI

Es una de las acciones más importantes. La OMS dice que antes de ponerte una mascarilla te debes lavar las manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol.



NO

Tus manos pueden estar untadas de gotas infectadas y al ponerte la mascarilla sin lavarlas

vas a llevar a la nariz y boca, los puntos más sencibles de contagio, este nuevo coronavirus



PASO 2



SI

Que la mascarilla te tape bien la nariz, la boca y el mentón y que no haya espacios abiertos entre tu cara y la másca



NO

Verifica que la mascarilla no te cubra solo en la boca (sin tapar la nariz) ni lo cuelgues de una oreja o abajo en el cuello. Así no cumple la función de protegerte de las gotículas.



PASO 3



SI

Si es un tapabocas reutilizable debes lavarlo con detergente y preferiblemente agua caliente, y hacerlo todos los días si lo usas diario. Ya lavado, la OMS recomienda guardarlo en una bolsa plástica resellable y al sacarlo, para ponértelo de nuevo, agarrarlo por las tiras.



NO

Si te quitas el tapabocas de tela, lo dejás por ahí en cualquier superficie y no lo lavas ahí mismo, vas a ensuciar ese lugar dejando virus ahí en esa superficie.



PASO 4



SI

Para quitártelo, primero lávate las manos y lo retiras por detrás o por los lazos, si es desechable hay que botarlo inmediatamente en un recipiente cerrado; y te vuelves a lavar las manos después. Si te lo tienes que quitar para comer, igual, te lavas las manos y es mejor que lo guardes en una bolsa (ojalá de papel) y antes de volvértelo a poner lava tus manos.



NO

Quitarse la mascarilla sin lavarse las manos antes está mal. Al retirarla no debes tocar la parte delantera y si es desechable no lo botes en la calle, estarás contaminando el ambiente.



PASO 5



SI

Mantén alejadas tus manos del tapabocas mientras lo estás usando. Por nada del mundo lo debes tocar en la parte de adelante.



NO

Si por un movimiento involuntario tocaste el tapabocas mientras lo tenés puesto, de inmediato debes lavarte las manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol.