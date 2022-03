¿Entonces siete u ocho?

El mayor consenso que existe sobre cuántas horas dormir está en que no hay un número “mágico”, esto en vista de que la necesidad de reponerse durante mucho o poco tiempo está determinada desde un punto de vista genético, es decir, por cómo está codificado su ADN.

“Hay dormidores cortos y dormidores largos”, complementa el doctor Duque, lo que significa que hay quienes con cinco horas de sueño sienten que durmieron lo suficiente, mientras que hay otros que con diez horas les falta. “No hay un número exacto de horas, sin embargo, la recomendación es que los humanos deberíamos dormir entre seis y ocho horas por noche, lo que permite que se alcancen entre tres y cinco ciclos completos de sueño, que es el requerimiento de la especie”.

Durante algún tiempo se creyó que el sueño era un momento de inactividad total, no obstante, ahora se sabe que es un proceso casi tan activo y vital como tomar agua o comer, añade el médico Daniel Castro, magíster en Neurociencia Aplicada y asesor médico de Colchones Spring. “Cada persona es un mundo diferente, pero podemos acotar un poco más los rangos de horas de acuerdo a la edad”.

Así, continúa, para un adulto entre los 26 y los 64 años suelen ser apropiadas de 7 a 9 horas de sueño; para los adultos mayores de 65 años, lo son de 7 a 8 horas; mientras que los niños pequeños pueden necesitar muchas más, de 9 a 10 horas

.

Reconozca las suyas

Saber si está durmiendo o no el tiempo que necesita es sencillo. El criterio se enmarca en si se siente funcional durante el día o no. Si puede realizar sus actividades, no tiene problemas de atención, irritabilidad o dolores de cabeza, su descanso está siendo apropiado.