En cuanto a efectos a largo plazo (enfermedades), el alcohol es uno de los factores de riesgo modificables que desde la medicina se recomienda evitar. Según la Organización Mundial de la Salud, su consumo está vinculado al desarrollo de trastornos mentales, cirrosis hepática, patologías cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y traumatismos derivados de situaciones violentas o accidentes de tránsito.

¿Descansar tres días?

El Congreso Internacional del Hígado dejó como resultado una advertencia en torno a la moderación del consumo de alcohol. Aleksander Krag, vicesecretario general de la Asociación Europea de Estudio del Hígado (EASL, por sus siglas en inglés), en un artículo para el País de España, expresa que no se trata de decirle a la gente “que no puede beber nada”. Según él, es posible tener buenas prácticas, entre ellas, pasar al menos tres días consecutivos sin beber cada semana. No obstante, este tipo de afirmaciones suelen causar controversia en la medida en que el consumo de alcohol incrementa el riesgo de padecer cáncer y, además de ser tóxico, es adictivo.

Para el médico Restrepo, el consejo de “descansar” unos cuantos días a la semana es relativo pues, explica, el riesgo de desarrollar cirrosis es acumulativo: entre más licor consuma durante su vida, mayor el riesgo de padecerla. “Puede que en un mes me haya tomado solo dos copitas de aguardiente, pero que de repente un fin de semana me tome quince. Eso se acumula. No se trata de qué tanto ‘descanse’ del licor, sino más bien qué tanta cantidad ha estado tomando”.