Con el cuidado de los animales pasan dos cosas: hay situaciones que se pueden prevenir cotidianamente y otras en las que hay que actuar sobre la marcha por lo intempestivo de la situación. Lo mismo sucede con sus cirugías, hay algunas que se pueden planear con tiempo y otras que se presentan de un día para otro porque el perro o el gato, por ejemplo, se comió algo que no debía o se fracturó una pata por accidente.

Aunque en el colectivo imaginario solo exista el quirófano para evitar que las mascotas se reproduzcan, hay muchos más procedimientos que se realizan de manera recurrente y que sí están en el radar de los médicos veterinarios y los zootecnistas, como explica Paola Ramírez Ospina, egresada de la Universidad CES: “Las cirugías que más comúnmente se practican en los centros médicos veterinarios son las esterilizaciones, que en las hembras se llama ovariohisterectomía (OVH) y en los machos castración, pero también hay extracción de masas en piel, hay profilaxis dental con extracción de piezas cuando algunas ya están flojas, hay cirugías del tracto digestivo por obstrucción por cuerpos extraños, hay cirugías de ojo para extraerlo cuando está lesionado y ya no cumple ninguna función, o hay cirugías de amputación de miembros”.

Sea cual sea el caso, después de la cirugía, cualquier animal acompañante debe recibir un cuidado especial que depende del tipo de procedimiento, pero que por lo general y citando lo más básico, incluye que no haga ejercicio y hacer una buena desinfección de la herida tres veces al día o más si esta drena líquido constantemente.

Es importante que los propietarios estén muy pendientes de las recomendaciones en un postquirúrgico “porque cualquier alteración debe ser informada de inmediato para tener forma de actuar rápido y con un procedimiento efectivo. Nosotros siempre que hacemos un procedimiento damos unas indicaciones básicas, entregamos una fórmula en la cual está escrito lo básico de medicación, de curación y algunas recomendaciones, y esperamos a que los propietarios las cumplan al pie de la letra”, explica Ramírez.

La médica veterinaria María Paula Vélez Montoya añade que “es fundamental que las personas al momento de llevarse nuevamente su mascota a casa estén muy atentas a las recomendaciones del médico, tanto a la medicación o a las indicaciones que se manda para la casa como a las indicaciones de revisiones posteriores a la cirugía porque a veces uno receta una fórmula médica y después de dos, tres días, los dueños, al ver que la herida está bien, que el animal está bien, suspenden toda la medicación o no llevan al animal a la revisión posterior y todo esto es necesario porque nosotros sabemos qué se requiere para un esquema de sanación correcto, y seguir todos estos pasos lo son”.

En términos generales, y según Ramírez, existen algunos cuidados básicos que se deben tener en cuenta para procurar el bienestar de una mascota después de una cirugía, tome nota:

* Ver que el animal esté cómodo y tranquilo.

* Cerciorarse de que esté comiendo y tomando de la forma en que lo hace regularmente y a voluntad. Es uno de los principios básicos de las libertades de los animales. “Si de pronto no come hay que informar a los especialistas y ya entonces nosotros daremos unas pautas especiales de alimentación”.

* Garantizar que no se moje o que no le vaya a dar mucho frío.

* Estar pendiente de que las heridas evolucionen correctamente. ¿Cómo se revisa eso? “Que la herida esté sequita, que no esté muy roja, que no esté supurando demasiado líquido, que no duela mientras se manipula o limpia”.

* Evitar que el animal se toque los puntos porque si se los toca o se los quita la herida se puede infectar, se puede abrir, etcétera. ¿Cómo se pueden cuidar estos puntos? “Hay muchas maneras, igual todo depende del tipo de cirugía que se haya practicado. Hay vestiditos, hay collares isabelinos, o se pueden hacer vendajes en caso de que la herida esté en una patica o en la cola”.

En ese mismo sentido, existen algunas cosas que se pueden evitar y que ayudarán al animal de manera más rápida, teniendo en cuenta que “los animales son instintivamente cazadores, sea perro o sea gato, en su naturaleza antepasada, ellos eran cazadores. ¿Qué pasa? Al estar con una herida, al estar rasurados, al tener dolor, pueden llegar a sentirse vulnerables y por eso tienden a esconderse, a no dejarse ver, pues en la naturaleza estar en esta situación indicaría que están débiles, que están enfermos y que son una presa fácil”, comenta Ramírez, que también es conocida como la @dra.pao.vet.

Esas cosas que se pueden evitar son:

* Que el animal haga ejercicio o juegue en la casa ya que del reposo depende la correcta cicatrización de la herida.

* Bañarlo, porque la herida está cicatrizando y el mugre de la piel que se le está quitando durante el baño se puede ir dentro de la herida e infectarla.

* Si es un perro y está acostumbrado a hacer popó y pipí fuera de la casa, sacarlo en caminatas cortas y muy pausadas para evitar fuerzas exageradas.

¿Y a qué comportamientos extraños hay que estar atento, cuándo hay que acudir al veterinario? Vélez respone: “Eso depende mucho del tipo de cirugía que se realice, pero yo diría que un comportamiento anormal que me preocupe a mí después de una cirugía es ver que el animal está muy decaído, digamos que puede ser normal que sienta dolor, que se maneja con medicación, pero si yo veo que aún con la medicación está muy decaído, no quiere comer o si lo veo como muy quietecito, eso me indica que algo está pasando y que el proceso inflamatorio o de la cirugía puede estarse complicando un poco; si veo que después del procedimiento está vomitando mucho, hay algunos medicamentos por ejemplo que se manejan para el dolor que pueden llegar a generar vómitos o diarreas en los animales, entonces si se presentan algunas de estas reacciones adversas es mejor consultar al veterinario porque puede ser necesario cambiar la medicación. No gano nada dándole medicamentos a mi perro, después de la cirugía si está vomitando todo; y si hay algún cambio en la herida. A nivel comportamental sería eso”.