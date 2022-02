Un dinosaurio camina con dificultad entre árboles y arbustos hace más de 75 millones de años. Tiene las extremidades robustas, seis metros de largo y un cuerno sobre la nariz. Casi no puede andar, si alguien lo viera diría que siente dolor. Se trata de un Centrosaurus apertus con una enfermedad terminal: cáncer de huesos en estado avanzado. Su padecimiento lo sustenta una investigación publicada en The Lancet Oncology a mediados del año pasado.

Para entender los descubrimientos o nuevas hallmarks

Dejarse modificar

(O desbloqueo de la plasticidad fenotípica). Las células tienen un fenotipo o unas características (morfológicas, bioquímicas, genéticas, etc) consideradas normales: cuando están sanas lucen y se comportan de una manera esperada, manteniendo un patrón. Si este patrón es desbloqueado, las células adquieren plasticidad (se dejan moldear) y ocurren cambios no compatibles con su fenotipo. Esto no necesariamente se traduce en cáncer, explica la docente Sánchez, pero sí puede inducir a un estado proliferativo (de división o reproducción) no necesario. Ocurre usualmente por la exposición a agentes cancerígenos como algunos tipos de virus (papilomavirus humanos, hepatitis C), humo de cigarrillo, estrógenos por largos periodos de tiempo, entre otros. Las células se descontrolan.

¿Cambios en el adn?

(O reprogramación epigenética no mutacional). Los genes codifican a las proteínas, es decir, contienen la información para que se expresen. Quizá lo entienda mejor si piensa en las vacunas de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2: la información genética ingresa a las células de la persona vacunada y motiva la expresión de la proteína spike. Así ocurre para el desarrollo de otras funciones en el organismo, por ejemplo, la producción de enzimas que descomponen los alimentos. Si los genes sufren mutaciones, las proteínas cambian, pero ¡vaya sorpresa!, es posible que las proteínas cambien sin que los genes hayan sufrido modificaciones. Esto se debe a cambios químicos en el ADN (donde había un hidrógeno, ahora hay tres y un carbono), que igual rompen con el patrón celular normal.

Bien atendidos

(Microbiomas polimórficos). En su cuerpo viven distintos tipos de microorganismos (bacterias, hongos, protozoos) que conforman la microbiota. No le hacen daño, al contrario, lo cuidan y lo protegen de los que sí son peligrosos. Son diferentes en cada persona porque su conformación depende de distintos factores (desde si nació por cesárea o parto natural, hasta lo que come a diario). Entre usted y ella hay también un patrón compatible con la vida, si este se altera por factores externos como el uso de antibióticos, puede dejar de funcionar. Como estos microorganismos tienen participación en las funciones metabólicas de las células y se relacionan con el mantenimiento de la salud (un peso saludable, por ejemplo) pueden estar vinculados a factores de riesgo para el desarrollo de cáncer.

La vejez, una amiga

(Senescencia celular). Imagine que es un bebé. Cada día sus órganos crecen un poco gracias, entre muchas cosas, a la proliferación (o división) de sus células: una da lugar a dos y esas dos a cuatro y así siguen hasta que sus órganos alcanzan un tamaño adecuado y normal, entonces se detienen. Retoman la proliferación en casos especiales, por ejemplo cuando hay daño y deben reponer tejido, pero en general cumplen con su cometido y posteriormente se da la senescencia celular, una característica (asociada a la vejez) que les impide seguir proliferando sin tener que morir necesariamente. “Es un mecanismo central en la capacidad del organismo de inhibir el cáncer, sino la enfermedad sería mucho más frecuente”, señala Sánchez.