La estrella de las series de televisión That ‘70s Show y The Ranch fue declarado culpable por dos cargos de violación entre 2001 y 2003, pero el jurado del tribunal de Los Ángeles no llegó a un acuerdo sobre un tercer cargo de violación.

Este fue el segundo juicio por violación que enfrentó Masterson, después de que el proceso anterior fuese declarado nulo en noviembre debido a que otro jurado no consiguió llegar a una decisión unánime.

Masterson, de 47 años, quedó bajo custodia luego de la lectura del veredicto. El actor espera ahora su sentencia, y podría enfrentar de 30 años a prisión perpetua.

Masterson, afiliado a la cienciología, alcanzó la fama con el estreno en 1998 de la serie That ‘70s Show, en el cual interpretaba a Steven Hyde y compartía pantalla con Mila Kunis y Ashton Kutcher.