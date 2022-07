Desde Capillas de San Juan, donde se hizo la velación solo para la familia, salió un desfile encabezado por el carro del Cuerpo de Bomberos de Medellín con los restos fúnebres hasta la iglesia de Santa Gema. Antes de llegar a la misa, el cortejo se detuvo frente a la sede de Disco Dago, la empresa que fundó en 1992, y posteriormente ante su casa, en el mismo sector del barrio Santa Teresita, donde recibió homenajes. La gente le cantó su himno, un tema que se repitió varias veces en la despedida: Nadie es eterno. Aunque parece que sí, Darío Gómez en sus canciones y cada vez que lo escuchen los despechados. “Él nos enseñó que con el despecho también se puede vivir la vida. El que no esté aquí es porque nunca tuvo un desamor“, dijo Raúl Giraldo, un seguidor.

La Misa

Justo sobre la 1:50 de la tarde llegó la caravana a la iglesia, en medio de una multitud que copó la calle 33 y la carrera 80 y que obligó a cerrar las vías de la zona. Mientras el carro fúnebre ingresó al parqueadero, desde afuera los seguidores (cerca de 200) entonaban de nuevo la canción.

Al templo solo pudieron ingresar familiares e invitados (entre ellos estaba el maestro Fruko), y la edificación fue rodeada con vallas para que la ceremonia fuera íntima y solemne.

Vestido de sombrero y con un poncho con fotos estampadas de Darío Gómez al lado de Vicente Fernández, Gabriel Gómez, hermano de Darío, músico y cantautor, casi no logra ingresar a la iglesia. “Eso es increíble, uno busca explicaciones y no las encuentra por ningún lado, él estaba muy bien, no estaba enfermo”, comentó a EL COLOMBIANO, quien está radicado en Bello y se mantiene entre San Jerónimo y Bogotá.

La ceremonia litúrgica a cargo del sacerdote Héctor Restrepo, párroco de San Gema, duró una hora.

Desde el templo partió un nuevo recorrido hasta Campos de Paz, otra vez encabezado por el carro de bomberos y escoltado por motos y vehículos de la policía y el tránsito.