La fecha quedará guardada por siempre, no solo por el festejo, sino porque ese día el propio Darío Gómez le cantó el cumpleaños, tal vez el último que entonó en vida, pues al día siguiente murió de un infarto.

Después de varios minutos y de pensarlo y discutirlo mucho, las tres amigas decidieron pedirle una foto al cantante de música popular y lo hicieron de una manera bastante particular.

“Mi amiga Daniela le escribió una nota en una servilleta, que se la mandamos con el mesero, contándole que yo estaba cumpliendo años y que si aceptaba tomarse una foto con nosotras”, recuerda Eliana al señalar que apenas el artista recibió el mensaje se puso de pie y fue directo a la mesa.

No solo se tomó la foto, sino que se sentó y le cantó el Feliz Cumpleaños a Eliana, no sin antes contarles que hacía muchos años que no recibía mensajes escritos en una servilleta.