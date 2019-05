Ser mamá según cinco mujeres diferentes

Una palabra común, que algunos pronuncian más rápido que otros, pero que hace parte de las primeras aprendidas, es para muchas madres, incluyendo las entrevistadas, la más bella que han podido escuchar.

Ese primer “mamá” está grabado en su memoria. Maleja Restrepo, reconocida actriz nacional que estrenará el 16 de mayo su película Mamá al volante, lo recuerda con alegría: “Es muy emocionante cuando por primera vez te reconocen y te llaman, existe un vínculo muy fuerte desde el momento en que uno sabe que está embarazada y pasan nueve meses en tu vientre, más un año de lactancia en mi caso. Es muy intenso”.

“Cuando íbamos a ser padres por primera vez, les dijimos a nuestras familias que no queríamos escuchar consejos. Hoy en día hay tanta información que uno no sabe cómo ponerla en práctica. Es válido escuchar a personas experimentadas y uno debe aconsejar cuando te lo piden, pero ante todo creer en la intuición”, explicó Maleja.

Y aunque cambien las generaciones, el sentimiento de las madres es el mismo. Así pasa en estos seis ejemplos: una madre aún en embarazo, una primeriza, una madre joven con dos hijos, la adoptante, la mayor y hasta la bisabuela que ha experimentado el amor maternal en sus hijos, nietos y ahora bisnietos. Todas hablan de esa emoción que no se debería celebrar un solo día en el año, sino todos los días. Feliz día.

Esto es ser mamá según cinco generaciones diferentes de mamá:

Verónica Vélez | Mamá en embarazo

“El proceso de la maternidad es milagroso, me tocó ver a mi hijo desde que era un punto hasta convertirse en una pequeña persona, ver cómo su cuerpo se ha formado y desarrollado. La decisión de ser padres fue un proceso largo hasta que nos llegó el momento, da mucho susto y alegría al mismo tiempo. Es una montaña rusa de emociones, miedos, cambios. Todavía no tengo a mi bebé en mis manos, pero estoy segura de que ese proceso será maravilloso, queremos enseñarle tantas cosas, queremos darle todo el amor y que nuestro amor como pareja crezca y se fortalezca más. Mi familia será única y solo quiero que estemos unidos, sanos y que este camino que estamos recorriendo lo disfrutemos todos los días como si fuera el último”.

Lilian Ángel de Londoño | (100 años) Mamá de 12 hijos, 19 nietos y 24 bisnietos

“La maternidad ha sido lo más grande de mi vida. He sido feliz al estar con mis hijos, poder seguir el proceso de cada uno, ayudarlos, dirigirlos, acompañarlos en todo momento. Hay una gran satisfacción al tenerlos a mi lado. Con los nietos y bisnietos he gozado mucho y me alegro mucho cuando los veo. Yo estoy siempre lista para ayudarlos a todos si me necesitan. Me encanta recibirlos cuando vienen a mi casa, verlos llegar y tenerlos aquí es de gran alegría para mí. Cuando los veo triunfar a todos me siento muy feliz, si hay algún problema me da tristeza y rezo mucho por ellos”.

Entre sus nietos Lilian cuenta con la bicampeona olímpica Mariana Pajón.

Sofía Valverde | Mamá adoptante

“Para mí la maternidad es un don y una gran bendición, es lo más parecido que puede existir al amor de Dios, es saber que desde el momento en que esa personita llega a tu vida, sin importar la forma en que llegó, tu corazón va a estar siempre lleno de muchos sentimientos a la vez: preocupación, temor, ansiedad, orgullo, incertidumbre, felicidad, pero por sobre todas las cosas, experimentas un amor que no sabías que eras capaz de dar, un amor incondicional. Ser mamá es simple y maravillosamente la responsabilidad más perfecta de educar, formar, potenciar y desarrollar a una personita para que se convierta en un ser humano bueno (como mínimo) y feliz (lo que más anhelo), que cada día va a depender menos de ti ... bien dicen que lo más difícil de ser mamá es enseñarlos a vivir sin ti, pero si aprenden esa lección y son felices, sin duda uno habrá cumplido uno de los más grandes objetivos de ser mamá”.

Laura Duque Naranjo | Mamá primeriza

“Ser madre ha sido la bendición más grande de mi vida; el amor más fuerte que haya podido sentir, no hay nada que me llene más de energía y fuerza que llegar a casa y ver esa sonrisa de mi hija y esos ojos iluminados cuando nos miramos, sentir esa conexión que tenemos es algo indescriptible. Así haya dormido 15 minutos tengo la fortaleza de hacer lo que sea por ella. Mi vida y mi mundo cambiaron para bien. Es una razón para despertar. Mis prioridades y la manera de ver las cosas también se transformaron porque ya pienso en una personita que está mirando mis acciones y sé que le puedo enseñar muchas cosas, pero el ejemplo será lo que va a influir mucho en su vida. Cuando me mira y me dice mamá siento mariposas en el estómago, mi corazón se acelera y solo miro al cielo y le doy gracias a Dios por su vida”.

Carolina Hernández | Mamá joven, de dos hijos

“Soy mamá de Salomón y Lorenzo. Para mí ser mamá es conocer lo mejor y lo peor de mí. Es ser una bruja malvada que restringe dulces y pantallas, y al mismo tiempo ser una hada madrina que calma dolores y quita pesares. Amo ser mamá, aunque no lo ame todos los días a todas horas de la misma manera. Amo el paquete completo que implica ser mamá: me amo cuando pongo límites para guiar a mis hijos y cuando uso mis poderes para hacer equipo con ellos. Ser mamá es lo más complejo y lo más divertido que me pasa cada día”. Carolina es además una bloguera que escribe sobre la maternidad en www.amosermama.co.