¿Es más saludable vivir con poca comida?

Al ayuno (abstenerse de comida) le han atribuido toda clase de beneficios: menor barriguita, una mente más aguda, la promesa de una vida más saludable y larga, así como menor riesgo de proliferación de algunos tipos de cáncer. Pero luego está el hambre que lo hace sentir sin energía y hasta enojado.

Así que seguramente usted le tiene temor, piensa en la gastritis que le produce permitirse prolongados tiempos sin comer y ni se imagina salir a hacer deporte matutino sin haber desayunado.

El tema ha sido controversial y esta es una práctica más común en ritos religiosos.

En el caso de los Hare Krishna, el ekadasi es una restricción de alimentos que se realiza dos veces al mes, por salud, para ofrecer respetos a las deidades y por sacrificio. No hay días fijos cada mes, porque depende del calendario lunar. Si se come poco o no se come nada, es decisión de la persona que ayune.

Este ha sido parte de la práctica religiosa en todo el mundo durante milenios. Solo hasta hace unas pocas décadas se incorporó en la cultura popular, a través de nuevas tendencias alternativas en medicina (como en la funcional), con lo que ha llamado un ayuno intermitente.

Hace décadas (desde la del treinta del siglo veinte) se sabe que restringir las calorías puede tener efectos beneficiosos, si no en humanos, en animales (ver análisis).

Diversos estudios señalan que los organismos, desde las levaduras unicelulares hasta los roedores, envejecen más lentamente y viven más tiempo cuando su consumo de calorías cae al 40% de lo que digiere un grupo de animales que come normalmente.

Sin embargo, la restricción calórica constante no necesariamente ha sido exitosa en las personas, sobre todo porque los resultados no se confirmaron del todo en los primates (no en cuanto a prolongar la vida). Además, a la mayoría de personas le resulta difícil restringir su dieta de esta manera.

De la religión a la nutrición

Todo este asunto viene generando ruido positivo y constante a medida que proliferan las anécdotas de su efectividad. Publicaciones y documentales sobre el asunto han sido todo un boom editorial y televisivo, como sucedió en 2012 con el especial del periodista Michael Mosley, Eat, Fast, Live Longer, (Come, ayuna, vive más), seguido por el libro The 5:2 Fast Diet (La 5:2 dieta del ayuno) de Kate Harrison (basada en su propia experiencia). Se suma el éxito en ventas en 2016, en EE. UU., The Obesity Code (El código de la obesidad), del médico canadiense y nefrólogo Jason Fung, así como (incluso varios años antes) con El ayuno racional (2014) del naturalista alemán Arnold Ehret (1866-1922).

Gloria de Ossa, nutricionista de la Facultad de Nutrición y Dietética de la U. de A., con maestría en Nutrición Humana reconoce que cada vez se habla más de esta práctica que “no es conveniente para todos” y esto le preocupa.

La dieta 5:2, en la que deja de comer por dos días a la semana y se come normalmente los demás; el 16:8, come en un período de 8 horas y se ayuna 16. Lo que sea, parece que alguien lo ha intentado.

Algunos estudios en humanos, casi en todos los ámbitos, han demostrado que el ayuno intermitente (por ejemplo, ajustar solo tres comidas a un período temprano de ocho horas del día (7:00 a.m. a 3:00 p.m.), o extenderlas durante 12 horas (entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.) es seguro e increíblemente efectivo (ver fuentes), pero en realidad no es mejor que cualquier otra dieta, dice Monique Tello, médica y profesora de la Harvard Medical School.

En el libro de Fung (The Obesity Code) se combinan argumentos basados en varias investigaciones, su experiencia clínica y consejos nutricionales razonables. También allí se abordan las fuerzas socioeconómicas que han conspirado para poner más alimentos en su nevera y despensa, y que, según el médico, son parte del problema de sobrepeso y obesidad que se vive actualmente. Él es muy claro en que se deben consumir más frutas y verduras, fibra, proteínas saludables y grasas, evitar el azúcar, los granos refinados, los alimentos procesados y dejar de picar aquí y allá. Nutricionistas dietistas como De Ossa, así como la Luz Marina Arboleda, de la Escuela de Nutrición de la U. de A., con doctorado en Ciencias Sociales están de acuerdo con esas recomendaciones, pero aún tienen sus dudas sobre pasar días enteros sin comer.

“Si cualquier persona pudiera llevar a cabo este tipo de alimentación (la que menciona Fung en su libro) sin necesidad del ayuno prolongado, con toda seguridad bajaría de peso”, dice Arboleda.

No solo se trata de adelgazar

Doctores como Carlos Jaramillo, graduado de la Universidad de la Sabana, y Pilar Restrepo, médicos funcionales, en ocasiones recomiendan ayunar a sus pacientes, pero saben que hay contraindicaciones: “no lo sugiero a personas que tengan un trastorno metabólico en la adaptación del cortisol”, dice Jaramillo y Restrepo agrega que “no lo hace en personas con altos niveles de estrés físico y mental”.

Cada vez hay más pruebas de que pasar periódicamente sin comida pone al cuerpo en una especie de modo de emergencia, donde se conserva energía, se hacen reparaciones y se prioriza la claridad mental para resolver el problema de encontrar comida.

“Si aceptamos que el paleolítico fue el entorno en el que se formaron las adaptaciones humanas más modernas, incluidas las dietéticas, los cazadores-recolectores se adaptaron a los periodos de ayunos y hambrunas”, dice Jaramillo. “Este podría ser un estado más natural para nosotros que seis comidas al día”. Además de la pérdida de peso, los defensores afirman que el ayuno intermitente podría ayudar a proteger contra el cáncer, la diabetes y trastornos como el Párkinson y la enfermedad de Alzhéimer. Prometedor, pero aún hay dudas.

Desde el ámbito académico, uno de sus promotores es Valter Longo, un gerontólogo de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. La afirmación básica es que el abstenerse de comida solo una vez al mes puede imitar los efectos del ayuno que se observan en los animales, incluso revertir los efectos del envejecimiento. El sitio web de la empresa spin-off de Longo, ProLon, dice que la dieta que imita el ayuno está “clínicamente probada para inducir el modo proteccionista y de rejuvenecimiento (del cuerpo)”.

Su empresa, de hecho, se ha convertido en la primera en obtener una patente por impulsar la salud humana antes del inicio de la enfermedad con esta dieta que imita el ayuno (dos sopas al día, unas galletas saladas, aceitunas y un puñado nueces).

Gracias a los estudios en animales, se sabe bastante sobre lo que sucede en el cuerpo cuando la comida es escasa. Arboleda explica que la falta de nutrientes inicia un proceso llamado autofagia, en el que las células se descomponen y las partes dañadas o disfuncionales se reciclan y se usan como combustible. La idea es que este sistema probablemente evolucionó para maximizar las posibilidades de sobrevivir a la hambruna.

En parte ayunar tiene sentido intuitivo. Al comer, dice Jaramillo en su libro El milagro metabólico (Planeta, 2019) los alimentos se descomponen por enzimas en el intestino y finalmente terminan como moléculas en el torrente sanguíneo. Los carbohidratos, particularmente los azúcares, y los granos refinados (piense en las harinas blancas y el arroz), se descomponen rápidamente en azúcar, que las células usan para obtener energía. Si las células no lo usan todo, lo almacenan en las células grasas como grasa.

Pero el azúcar solo puede ingresar a las células con insulina, una hormona producida en el páncreas. La insulina lleva el azúcar a las células grasas y la mantiene allí. Entre comidas, siempre que no se coma, los niveles de insulina disminuirán y las células grasas podrán liberar su azúcar almacenada para ser utilizada como energía (ver infográfico).

Se perderá peso si se deja que los niveles de insulina bajen, agrega Jaramillo. La idea completa del ayuno intermitente es permitir que los niveles de insulina bajen lo suficiente y durante el tiempo suficiente para quemar su grasa.

Arboleda contrarresta: “con ayunos largos se corren riesgos de efecto rebote, que se da con frecuencia en dietas restrictivas. Estas pueden permitir bajar de peso pero hay un momento en que esto se revierte y estas personas ganan el doble de lo que pierden”. Pero también confirma que es cierto que “cuando hay ayunos y sobre todo ayunos frecuentes el metabolismo se va volviendo ahorrador”.

Algunos investigadores creen que el aumento de los problemas de salud, como el cáncer y la diabetes tipo 2, tiene mucho que ver con el hecho de que muchas personas ya no pasan hambre. Y aunque unos estudios sugieren que ayunar podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2, la investigación presentada en la reunión de la Sociedad Europea de Endocrinología de 2018 advirtió que el ayuno intermitente podría dañar el páncreas y aumentar el riesgo de la enfermedad.

De cualquier manera, las personas que ya tienen problemas metabólicos (lo que se debe confirmar con estudios bioquímicos) y están tomando insulina deben mantenerse alejadas. “Si haces insulina más una dieta de ayuno o de imitación rápida, podrías matar a alguien”, advierte Longo en su portal web. Si no se encuentra bien, debe hablar con su médico antes de comenzar una dieta. El tiempo dirá si los humanos se benefician del ayuno más allá de la pérdida de peso.

