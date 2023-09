En el barrio Belén Las Playas (Cra 72 #13-34) hay un restaurante de papas fritas con un ingrediente muy especial. Se llama Donde Alejo y abrió hace seis meses: el 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down. Precisamente, el personal que atiende está compuesto por cuatro jóvenes con esta condición, que e ncontraron en este negocio una oportunidad para darle un empujón a sus vidas.

“Aquí he aprendido a compartir con mis compañeros y a recibir a la gente. Esta es una oportunidad para que otras personas nos conozcan, estoy muy contenta, soy buena ayudante, muy activa”, dice.

El primero que se unió al equipo fue Pablo: “Lo que más me gusta es atender a la gente, aquí aprendí a tener amigos”. Estefanía tiene 29 años y casi siempre lleva los ojos maquillados. Le gusta lucir bien. Su trabajo lo alterna con clases de baile.

Detrás de todo

Isabel Cristina Yepes es la fundadora del restaurante Donde Alejo. Ella, de manera empírica, ha ido aplicando a su negocio la inclusión laboral. Todo surgió por las ganas y la pasión, por eso hace un año dejó su anterior trabajo en el que estuvo casi una década. Se arriesgó a sacar adelante este nuevo proyecto, este sueño.

También lo hizo por Alejandro, su hijo menor, de siete años, quien tiene síndrome de Down y la inspira para ayudar a más personas como él. “Su trisomía la diagnosticaron cuando yo tenía tres meses de embarazo y desde ahí todo fue muy feliz, porque él fue un bebé muy anhelado”, dice.

Y agrega: “Las mamás somos demasiado sensibles y más cuando uno tiene un hijo con Down se hace muchas preguntas, también hay muchos temores por la sociedad, por eso pensé que tenía que crear algo donde mi hijo pueda tener un futuro y que no vaya a sufrir, así me lo propuse, así comenzó todo”.