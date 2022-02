No se trata de un Falcon 9 de Space X el que será el primer impacto no controlado contra este satélite natural. Será, en cambio, uno chino: el cohete Long March 3C, propulsor de la misión lunar Chang’e 5-T1 lanzada en 2014.

¿Por qué hubo una confusión?

Inicialmente se creía que serían restos de un cohete de Elon Musk, porque así lo había informado Bill Gray, creador del Software Projectpluto, quien identificó el objeto y procesó los datos. Él se ha disculpado por su error de cálculo.

“En 2015 identifiqué erróneamente este objeto como 2015-007B, la segunda etapa de la nave espacial Dscovr. Ahora tenemos pruebas fehacientes de que en realidad es 2014-065B, el propulsor de la misión lunar Chang’e 5-T1”, explicó Gray en su blog.

Y Gray estaba seguro de su información hasta que recibió una llamada del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, o Jet Propulsion Laboratory, quienes le indicaron que una vez el cohete del Falcon 9 se desprendió, en el año 2015, tomó otra trayectoria que no era cercana a la Luna ni que lo llevaría a ella, por lo que no podía ser la misma basura espacial.

Lo que se sabe hasta ahora es que no es un asteroide, porque orbita a la Tierra y no al Sol, y que no es de SpaceX. Y aunque cree que es el cohete chino, no se puede comprobar.

Eso evidencia que es necesaria mejor documentación, reglamentación y registro sobre los objetos que se lanzan al espacio profundo y al espacio en general.