El día en que J Balvin cautivó a los reguetoneros

Hace diez años J Balvin ya sabía que con su música iba a conquistar el mundo. Lo tenía tan claro que decidió abandonar sus estudios universitarios para dedicarse de lleno a cantar reguetón.

Ese camino lo había comenzado en 2005 justo con el boom de figuras puertorriqueñas como Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón, cuando a nadie se le pasaba por la cabeza que un cantante colombiano iba a ser el gran referente de la música urbana. Tras sus inicios en el rock y luego en el rap, encontró en este género el camino del éxito.

Después de cuatro años de cantar en las esquinas, en los colegios y buscar opciones en la radio para mostrar su talento, en marzo de 2009 lanzó Ella me cautivó, que marcó el antes y el después en su vida e incluso en la industria de la música latina. Ese sencillo hizo parte de su primer trabajo discográfico, Real Special Edition, junto a temas como Dime tú e Inalcanzable.

En entrevista publicada el 14 de marzo de 2009 por la Revista Viernes, de EL COLOMBIANO, confesó que Ella me cautivó era el primer paso para “dar el salto internacional”. Y tuvo tal auge y repercusión que se convirtió en el tema de la campaña publicitaria de una empresa nacional de motos, de la que salió el pegajoso eslogan “el negocio socio”.

“Hoy los artistas son como ratones de laboratorio. En ellos ensayan géneros, canciones, estilos y modas. José (Balvin) tenía muy claro, muy, qué iba a llevar su estilo al mundo entero. Él no estaba ensayando. Uno ve una coherencia artística a lo largo de su carrera. Si uno hoy oye Ella me cautivó se da cuenta de que va en el tono de sus nuevos trabajos, que hay coherencia. Si lo de José no hubiera funcionado no había plan B. Era el plan A hasta el final”, revela el músico y productor Daniel Escobar, amigo personal de Balvin.